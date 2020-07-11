Россиянин Шварцман победил в первой гонке «Формулы-2»

Российский гонщик команды Prema Роберт Шварцман одержал победу в первой гонке второго этапа «Формулы-2» - Гран-при Штирии. Соревнование проходило в Австрии.

20-летний спортсмен, для которого нынешний сезон - первый в «Формуле-2», стартовал шестым и завершил гонку, прошедшую в дождевых условиях, первым.

«На трассе было очень много воды, и я почти ничего не видел, но постепенно начал наращивать темп. Машина работала прекрасно, очень хорошо держала трассу, и ее поведение на мокрой от дождя трассе меня просто удивило», - поделился впечатлениями после финиша Роберт, передает F1news.ru.

Вторым пришел к финишу японец Юки Цунода из команды Carlin. «Бронзу» заполучил представитель Китая Гуанью Чжоу из UNI-Virtuosi.

В состязании принимал участие и россиянин Никита Мазепин из Hitech, он финишировал 14-м, а Артем Маркелов сошел с дистанции на прогревочном круге.

Таким образом, Роберт вышел в лидеры чемпионата. Шварцман посвятил первую победу в «Формуле-2» своему отцу, ушедшему из жизни в этом году.