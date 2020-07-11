«Зенит» в меньшинстве сыграл вничью с «Ахматом» в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» и грозненский «Ахмат» сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Ахмат» у себя дома забил первым - на шестой минуте мяч в ворота закатил Олег Иванов.

На 22-й минуте «Зенит» сравнял счет благодаря голу Себастьяна Дриусси. На 34-й минуте гости остались в меньшинстве, так как Эмилиано Ригони был удален за перебор желтых карточек.

«Зенит», досрочно ставший чемпионом РПЛ, набрал 65 очков, а «Ахмат» набрал 31 очко и поднялся на 12-е место в турнирной таблице РПЛ. Напомним, что финал Кубка России по футболу состоится 25 июля.

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