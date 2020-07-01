Природа очистилась: на поле во время матча ЦСКА и «Спартака» выбежала белка

Белка появилась на футбольном поле после стартового свистка в матче московских футбольных команд ЦСКА и «Спартак». Игра проходила на «ВЭБ Арене».

Пушистый зверь пробежал по газону, наведался в штрафную площадь «красно-белых» и покинул стадион под аплодисменты болельщиков, для которых появление лесной жительницы не осталось незамеченным.

Фанаты, следящие за ходом мачта в англоязычном клубном Twitter «Спартака», пошутили про «природу, которая настолько очистилась».



Появление белки в штрафной гостей не принесло им успеха в дерби, которое закончилось со счетом 2:0 в пользу ЦСКА. Армейский нападающий Никола Влашич отправил по мячу в каждом тайме в ворота Александра Максименко, а под занавес игры «Спартак» остался в меньшинстве.

После 25 игр ЦСКА имеет в активе 40 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Спартак» с 32 очками обосновался на шестом месте. Следующий матч ЦСКА проведет 4 июля в Грозном против «Ахмата», «Спартак» - дома против «Тамбова».