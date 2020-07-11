Плющенко: команда Тутберидзе достойна награды ISU
Впервые церемония ISU Skating Awards прошла в онлайн-формате.
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Этери Тутберидзе по праву победила в номинации «Лучший тренер» премии по фигурному катанию Международного союза конькобежцев ISU Awards, этой награды достойна вся ее команда., заявил двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.
«Я дал бы фигурнокатательного "Оскара" всей "Тутберидзе тим"», - подчеркнул спортсмен.
Впервые церемония ISU Skating Awards прошла в онлайн-формате.
Тутберидзе взяла награду лучшего тренера, выиграв конкуренцию у американского коллеги Рафаэла Арутюняна и канадца Брайана Орсера, передает РИА Новости.
У Плющенко занимаются несколько воспитанниц Тутберидзе, например, Александра Трусова, Вероника Жилина.