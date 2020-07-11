Названа дата возобновления сезона NHL

Долгожданная новость для любителей хоккея по обе стороны океана: после полугодового перерыва, вызванного пандемией коронавируса, NHL возобновляет сезон.

Матчи престижного хоккейного турнира стартуют уже 1 августа. Все оставшиеся игры проведут в двух канадских городах — Торонто и Эдмонтоне.

Каждый из 24 клубов сможет привезти не более 52 человек, включая игроков и тренерский штаб. Их поселят в безопасной зоне и будут ежедневно проверять на коронавирус.

Регулярный чемпионат NHL приостановили 12 марта из-за ситуации с пандемией коронавируса. Руководство лиги приняло такое решение вслед за коллегами из NBA и NFL, которые остановили свои соревнования чуть раньше.