Глава UFC Дана Уайт поддержал Хабиба Нурмагомедова

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт выразил слова поддержки одному из своих подопечных, чемпиону организации в легком весе Хабибу Нурмагомедову, отец и тренер которого Абдулманап умер в начале июля.

Уайт заявил, что промоушен не станет беспокоить россиянина в ближайшее время, и что четких договоренностей по поводу его следующего боя на данный момент нет.

«То, что случилось - ужасно. Мы знаем, насколько Хабиб был близок с отцом, и переживаем за него. Мы дадим ему время, чтобы прийти в себя после утраты», - сказал глава UFC во время пресс-конференции.

Напомним, отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов скончался от осложнений после коронавируса 3 июля. Вначале его госпитализировали в одну из клиник Москвы, и позже появились новости об улучшении его состояния, но вскоре после них заслуженного тренера не стало.