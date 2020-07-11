В Минспорта пообещали сохранить все обязательства по поддержке СБР
В субботу, 11 июля, на пост главы Союза биатлонистов России был избран Виктор Майгуров.
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Министр спорта Олег Матыцин заявил, что министерство сохранит все обязательства по финансовой поддержке Союза биатлонистов России (СБР).
«Несмотря на все сложности, мы сохраняем обязательства на этот год. Мы не сокращаем ставки для членов сборных команд», - пишет ТАСС.
В рамках внеочередной конференции в субботу, 11 июля, в Химках Виктор Майгуров был избран президентом СБР.
В пятницу, 10 июля, возглавлявший организацию с 2018 года, Владимир Драчев добровольно снял с себя полномочия.