Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

В Минспорта пообещали сохранить все обязательства по поддержке СБР

Светлана Головина
14:11 11.07.2020
В субботу, 11 июля, на пост главы Союза биатлонистов России был избран Виктор Майгуров.
В Минспорта пообещали сохранить все обязательства по поддержке СБР
© Фото: Константин Чалабов, РИА Новости

Министр спорта Олег Матыцин заявил, что министерство сохранит все обязательства по финансовой поддержке Союза биатлонистов России (СБР).

«Несмотря на все сложности, мы сохраняем обязательства на этот год. Мы не сокращаем ставки для членов сборных команд», - пишет ТАСС.

В рамках внеочередной конференции в субботу, 11 июля, в Химках Виктор Майгуров был избран президентом СБР.

В пятницу, 10 июля, возглавлявший организацию с 2018 года, Владимир Драчев добровольно снял с себя полномочия.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата11.07.2020, 13:45
Назван фактор, удваивающий риск смерти от коронавирусной инфекции
Дата11.07.2020, 09:44
Эвакуация Ми-8АМТШ и огонь из АК-74М: спецназ ВДВ уничтожил «боевиков» под Новороссийском
Дата11.07.2020, 12:22
Трехкратный чемпион мира Виктор Майгуров избран на пост главы СБР
Дата08.07.2020, 01:24
Поставки новейших ЗРС С-500 «Прометей» в армию РФ планируется начать в ближайшие годы
Дата11.07.2020, 13:35
Безвыходная ситуация: раскрыты детали последнего дня группы Дятлова
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
14:43 В стране и мире
Видео
«Дождевой» полет: в летящем в Сочи самолете протек потолок
13:45 В стране и мире
Назван фактор, удваивающий риск смерти от коронавирусной инфекции
13:06 В стране и мире
Названа причина гибели туристов на перевале Дятлова
11:59 Спорт
Эффект «бумеранга»: боец ММА нокаутировал соперника и проиграл
11:04 В стране и мире
«Главная ошибка в жизни»: Джонни Депп рассказал о браке с Эмбер Херд
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Популярное
Популярное
Названа причина гибели туристов на перевале Дятлова
Доктор Комаровский рассказал о страшных последствиях приема антибиотиков
Назван фактор, удваивающий риск смерти от коронавирусной инфекции
«Необратимые нарушения коры головного мозга»: сын Алибасова рассказал о диагнозе отца
Видео
Боец UFC нокаутировал мужчину во время конфликта в ресторане: видео
Фадеев рассказал, как сбросил более ста килограммов
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.