Утвержден новый состав правления Союза биатлонистов России

Уточняется, что в него вошли Виктор Майгуров, Алексей Нуждов, Юрий Векшин, Андрей Левунин и Иван Черезов. Помимо этого, были утверждены и новые члены правления - Иван Мелихов и Сергей Литяк. Ранее стало известно, что на пост главы СБР был избран трехкратный чемпион мира Виктор Майгуров.

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.