Утвержден новый состав правления Союза биатлонистов России
Новыми президентом СБР был единогласно избран трехкратный чемпион мира Виктор Майгуров.
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
В субботу, 11 июля, на отчетно-выборной конференции Союза биатлонистов России (СБР) в Химках был утвержден новый состав правления организации.
Уточняется, что в него вошли Виктор Майгуров, Алексей Нуждов, Юрий Векшин, Андрей Левунин и Иван Черезов.
Помимо этого, были утверждены и новые члены правления - Иван Мелихов и Сергей Литяк.
Ранее стало известно, что на пост главы СБР был избран трехкратный чемпион мира Виктор Майгуров.