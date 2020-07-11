Умер лучший тренер Англии и чемпион мира по футболу

После продолжительной болезни в возрасте 85 лет умер чемпион мира по футболу 1966 года в составе сборной Англии Джек Чарльтон. В команде он занимал позицию защитника и играл за команду «Лидс Юнайтед» всю свою карьеру.

В общей сложности Чарльтон сыграл за клуб 773 матча, и это является лучшим показателем в истории команды. Вместе с защитником «Лидс» выиграли чемпионат Англии и кубок страны, а позже и золото домашнего чемпионата мира. Об этом сообщается на сайте «Лидс Юнайтед».

В 1974 году Чарльтон, начавший карьеру тренера после карьеры игрока, был признан лучшим в своем деле. ФК «Мидлсбро» под его предводительством победил во втором дивизионе английского чемпионата.