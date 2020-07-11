Трехкратный чемпион мира Виктор Майгуров избран на пост главы СБР
Решение об избрании Майгурова принято единогласно, он был единственным кандидатом.
© Фото: Константин Чалабов, РИА Новости
Трехкратный чемпион мира Виктор Майгуров избран на пост главы Союза биатлонистов России (СБР). Об этом стало известно по итогам внеочередной конференции СБР.
Решение об избрании Майгурова принято единогласно. Он был единственным кандидатом. Ранее Майгуров был членом правления СБР.
Виктор Майгуров сменил на посту главы Союза Владимира Драчева, который объявил об отставке 10 июля. В разговоре со «Звездой» Драчев объяснил свое решение.