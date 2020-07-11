Эффект «бумеранга»: боец ММА нокаутировал соперника и проиграл
Наносить удары ногами бойцу, фактически находящемуся в положении лежа, запрещено - данный факт «победитель» не учел.
© Фото: Jason Silva, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
В США боец смешанных единоборств нокаутировал соперника, но проиграл бой. Шона Уэста дисквалифицировали после его боя на турнире Legacy Fighting Alliance (LFA).
Во втором раунде боя Уэст отправил соперника в нокдаун, а когда тот оказался на канвасе, добил его ударом колена в голову. Однако американец не учел один момент - бразильский оппонент встал на одно колено, что по правилам приравнивается к положению лежа, по которому удары ногами запрещены. Рефери присудил Уэсту поражение путем дисквалификации. Ролик боя опубликован в Twitter.
Ранее в Сети появилось видео скандала с участием топового бойца UFC Майка Перри. Он устроил разборки в ресторане, который посетил со своей девушкой, и отправил в глухой нокаут мужчину, пытавшегося его успокоить.