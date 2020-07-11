Эффект «бумеранга»: боец ММА нокаутировал соперника и проиграл

В США боец смешанных единоборств нокаутировал соперника, но проиграл бой. Шона Уэста дисквалифицировали после его боя на турнире Legacy Fighting Alliance (LFA).

Во втором раунде боя Уэст отправил соперника в нокдаун, а когда тот оказался на канвасе, добил его ударом колена в голову. Однако американец не учел один момент - бразильский оппонент встал на одно колено, что по правилам приравнивается к положению лежа, по которому удары ногами запрещены. Рефери присудил Уэсту поражение путем дисквалификации. Ролик боя опубликован в Twitter.

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