«Не припомню более слабого руководства в истории нашего биатлона»: Васильев об уходе Драчева с поста главы СБР

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев, комментируя отставку Владимира Драчева с поста главы Союза биатлонистов России, заявил, что любой специалист, который бы ни пришел сейчас на освободившееся место, обязательно поправит сложившуюся непростую ситуацию.

«Я не припомню, чтобы такое слабое руководство когда-либо в истории советского и российского биатлона вообще было. Поэтому хуже, вне всякого сомнения, уже быть не может. Любой другой специалист, который сейчас придет, а это скорее всего будет Виктор Майгуров, должен ситуацию поправить. Потому что у Виктора Майгурова, конечно, у него есть опыт работы в спортивных структурах. Другой вопрос, какую команду он создаст - либо профессионалов, либо каких-то других людей. Вот от этого будет очень многое зависеть», - заявил Васильев радио «Звезда».

Новый глава СБР должен быть избран в Химках 11 июля. Владимир Драчев объявил о сложении с себя полномочий 10 июля. Единственным кандидатом на этот пост является двукратный призер Олимпийских игр, российский биатлонист Виктор Майгуров.