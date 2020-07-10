Владимир Драчев объявил о сложении с себя полномочий президента СБР

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев объявил о сложении с себя руководящих полномочий. Его официальное заявление опубликовано в пятницу, 10 июля.

Сообщается, что официальным поводом для данного решения стало увеличение количества работы Драчева в качестве депутата Госдумы РФ после принятия поправок к Конституции.

«В такой ситуации мне не представляется возможным со всей привычной отдачей погрузиться в биатлон», - говорится в тексте заявления.

Драчев выразил удовлетворение объемом работ, проделанных им в качестве главы союза и готовность и в дальнейшем не прекращать поддержку союзу и своему приемнику.