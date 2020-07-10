Действующая чемпионка мира по шорт-треку умерла в 27 лет

Действующая чемпионка мира по шорт-треку голландка Лара ван Рейвен скончалась в больнице от серьезного заболевания.

Согласно информации пресс-службы национальной команды Нидерландов, она была госпитализирована в медицинское учреждение во Франции в конце прошлого месяца. У спортсменки, выехавшей в тот момент на сборы, было обнаружено аутоиммунное заболевание, вызвавшее ряд осложнений. Спасти девушку не удалось.

Спортсменка скончалась в возрасте 27 лет.

Лара ван Рейвен получила титул чемпионки мира по шорт-треку на дистанции 500 метров в 2019 году. Спортсменка также являлась бронзовой призеркой Олимпийских игр 2018 года, и серебряной – в эстафете мирового первенства того же года. На ее счету также три золота, серебро и две бронзы чемпионатов Европы.