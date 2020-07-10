Главный тренер «Спартака» Тедеско дисквалифицирован на три матча

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско дисквалифицирован на три матча, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

«За оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча - дисквалифицировать главного тренера ФК "Спартак-Москва" г. Москва Тедеско Д. на 3 матча Чемпионата России по футболу», - сказано в сообщении.

Также на него наложена штрафная санкция в размере полумиллиона рублей.

Таким образом, Тедеско пропустит оставшиеся матчи своих подопечных сезона-2019/20 чемпионата России. Команде предстоит еще сыграть против «Сочи», «Ахматы», казанского «Рубина». Но данная дисквалификаци не будет распространяться на встречи Кубка страны. То есть, Тедеско сможет присутствовать на тренерской скамейке во время матча «Спартака» против санкт-петербургского «Зенита», который запланирован на 19 июля.

Также «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей за скандирование болельщиками оскорбительных выражений.

Ранее Томас Цорн, генеральный директор футбольного клуба «Спартак», был отстранен от должности. На его место был назначен Шамиль Газизов.