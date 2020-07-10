«Принудительно решение»: Тихонов прокомментировал отставку Драчева

Бывший президент союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов прокомментировал уход с поста главы Союза Владимира Драчева. Он убежден, что данное решение было принято принудительно.

«Весь биатлонный мир только порадуется его отставке, но я не сомневаюсь в том, что это принудительное решение», - сказал Тихонов «Звезде».

По его мнению, работу Драчева на данном посту можно назвать провальной, так как «за последние годы произошел абсолютный развал биатлона - сборная не была восстановлена в международной федерации биатлона, а также так и не смогли поставить точку в деле о допинге российских спортсменов».

«Это не нормально, я считаю, что сейчас за восстановление самого популярного вида спорта должны вмешаться самые верха, потому что все население России ждет», - заключил Тихонов.

Владимир Драчев объявил об уходе с поста главы СБР, который он занимал с 2018 года, в пятницу, 10 июля.