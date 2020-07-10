Двойной удар: в США боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун

В США боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун. Участниками курьезного случая стали спортсмены Питер Кортес и Кори Чемпион.

На видео, опубликованном на канале Top Rank на Youtube, видно, как боксерам удалось отправить друг друга в одновременный нокдаун. При этом итог боя был признан ничейным - никому из авторов нокдаунов не присудили главный приз.

Фаворитом боя считался Кортес, однако это мнение разошлось с видением судей, так как предшествующими двойному нокауту были еще два от Чемпиона, оформленные в первом раунде.