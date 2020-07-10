Двойной удар: в США боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун
Судьи не согласились с общественно избранным фаворитом боя, так как его противник смотрелся предпочтительнее; однако исход боя признали ничейным.
© Фото: Top Rank Boxing, Youtube
В США боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун. Участниками курьезного случая стали спортсмены Питер Кортес и Кори Чемпион.
На видео, опубликованном на канале Top Rank на Youtube, видно, как боксерам удалось отправить друг друга в одновременный нокдаун. При этом итог боя был признан ничейным - никому из авторов нокдаунов не присудили главный приз.
Фаворитом боя считался Кортес, однако это мнение разошлось с видением судей, так как предшествующими двойному нокауту были еще два от Чемпиона, оформленные в первом раунде.