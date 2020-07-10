Боец UFC нокаутировал мужчину во время конфликта в ресторане: видео

В США топовый боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майк Перри устроил разборки в ресторане и попал на видео. Он посетил заведение в компании своей девушки и ее подруги и что-то не поделил с персоналом.

На первых же кадрах опубликованного ролика Перри, направляющийся к выходу из ресторана, что-то эмоционально объясняет окружающим. Остановившись, он призывает персонал вызвать полицию и продолжает жестикулировать. В какой-то момент он наносит удар в голову самому ближайшему оппоненту - мужчине, который выступал против поведения бойца.

После этого он садится на тротуар рядом с рестораном и продолжает яростно браниться в адрес окружающих, применяя нецензурную лексику, в том числе в расовом контексте в отношении темнокожих.

Ролик опубликован в профиле MMAEejit в социальной сети Twitter. По данным СМИ, мужчину, которого ударил Перри, госпитализировали без сознания в ближайшее лечебное учреждение, где он впоследствии пришел в себя, но не помнил происходящего. Сам Перри в своем Twitter лаконично отказался комментировать произошедшее.