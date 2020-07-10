«Делал все, чтобы поддерживать биатлонистов»: Матыцин прокомментировал отставку Драчева
Владимир Драчев объявил о сложении с себя полномочий главы СБР в пятницу, 10 июля.
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Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал уход с поста президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева.
«Несмотря на все трудности, возникавшие во время его двухлетнего руководства, Владимир Петрович стремился достичь положительных результатов в своей деятельности и в любых ситуациях делал максимально возможное, чтобы поддерживать российских биатлонистов», - отметил Матыцин.
По его словам, опыт и профессионализм Драчева помогут бывшему главе СБР на работе в Госдуме.
Владимир Драчев объявил о сложении с себя полномочий главы СБР в пятницу, 10 июня. Отмечается, что он решил сосредоточиться на работе в Госдуме РФ.