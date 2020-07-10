Драчев объяснил свой уход с поста президента СБР

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев официально объявил о сложении с себя руководящих полномочий 10 июля. В эксклюзивном разговоре со «Звездой» он подробно объяснил причины данного решения.

«Я решил сконцентрироваться на работе в Государственной думе. В связи с большой нагрузкой, которая будет в ближайшее время, будем работать над новыми законами, которых больше ста», - заявил Драчев.

Он подчеркнул, что в любом случае продолжит поддерживать биатлон.

«И региональные федерации будем поддерживать, и выполнять нагрузку возможно и в попечительском совете, возможно и в каких-то еще органах, поддерживая тем самым наши команды и сам Союз биатлонистов России», - заверил Драчев.

Напомним, заявление о снятии полномочий появилось на сайте СБР 10 июля. В его тексте говорится о целесообразности концентрации внимания на одном виде деятельности, требующем в данный момент большего внимания.