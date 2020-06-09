Космическая игра: космонавты с МКС сыграли в шахматы с Карякиным на Земле
Партия завершилась вничью.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Роскосмос ТВ YouTube
Космонавты Иван Вагнер и Анатолий Ивашинин, которые находятся сейчас на МКС сыграли партию в шахматы с с гроссмейстером Сергеем Карякиным, находившемся в музее космонавтики.
Трансляция шахматного матча между бортом МКС и Землей велась на странице Московского музея космонавтики в «ВКонтакте».
Партия завершилась вничью, но чемпион мира признался, что не поддавался.
При этом Карякин высоко оценил уровень соперников и добавил, «человеческий мозг очень хорошо функционирует в космосе».