Космическая игра: космонавты с МКС сыграли в шахматы с Карякиным на Земле

Космонавты Иван Вагнер и Анатолий Ивашинин, которые находятся сейчас на МКС сыграли партию в шахматы с с гроссмейстером Сергеем Карякиным, находившемся в музее космонавтики.

Трансляция шахматного матча между бортом МКС и Землей велась на странице Московского музея космонавтики в «ВКонтакте».

Партия завершилась вничью, но чемпион мира признался, что не поддавался.

При этом Карякин высоко оценил уровень соперников и добавил, «человеческий мозг очень хорошо функционирует в космосе».