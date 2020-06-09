Глава РФС ответил на критику Федуна

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал высказывания владельца «Спартака» Леонида Федуна по вопросу проведения матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком». Ранее исполком РФС принял решение провести кубковую встречу в Санкт-Петербурге.

«Мы же знаем Федуна как эмоционального человека, любящего футбол и болеющего за «Спартак». Вы же понимаете, что решения в пользу «Зенита» не продавливаются. Иначе бы о возобновлении чемпионата речи бы не шло и «Зениту» вручили бы золотые медали», - передает слова главы РФС Sport24.

Он добавил, что не собирается обращаться в комитет по этике по поводу данных заявлений.

Также глава РФС прокомментировал заявление Федуна о том, что на игру можно назначить арбитра Михаила Вилкова.

«Не вижу здесь нарушения договоренности не обсуждать судейство. Это на грани, но Ашоту Хачатурянцу виднее», - добавил функционер.

Ранее в исполкоме Российского футбольного союза (РФС) утвердили календарь возобновленных после пандемии коронавирусной инфекции чемпионата и Кубка России.