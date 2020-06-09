В РФС утвердили даты возобновленных чемпионата и Кубка России

В исполкоме Российского футбольного союза (РФС) утвердили календарь возобновленных после пандемии коронавирусной инфекции чемпионата и Кубка России. Даты были сформированы на заседании, состоявшемся во вторник, 9 июня.

Сообщается, что календарь футбольных первенств был утвержден после согласования Роспотребнадзором всех норм и правил проведения дальнейших, также возобновленных матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).

Между тем ранее в СМИ появились сообщения о том, что финал Лиги чемпионов сезона 2019/20 могут провести в России. При этом помимо России Германия и Португалия также изъявили желание принять финальное состязание.