В РФС утвердили даты возобновленных чемпионата и Кубка России
Календарь утвердили на состоявшемся во вторник заседании.
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости
В исполкоме Российского футбольного союза (РФС) утвердили календарь возобновленных после пандемии коронавирусной инфекции чемпионата и Кубка России. Даты были сформированы на заседании, состоявшемся во вторник, 9 июня.
Сообщается, что календарь футбольных первенств был утвержден после согласования Роспотребнадзором всех норм и правил проведения дальнейших, также возобновленных матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).
Между тем ранее в СМИ появились сообщения о том, что финал Лиги чемпионов сезона 2019/20 могут провести в России. При этом помимо России Германия и Португалия также изъявили желание принять финальное состязание.