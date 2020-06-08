Футболистам «Барселоны» могут сократить зарплаты на 70%

В связи со сложной экономической ситуацией из-за коронавируса футбольный клуб «Барселона» предложил игрокам очередное сокращение зарплат.

В частности, снижение окладов футболистов в последнюю неделю мая предусматривало снижение на 70% и на 50% - в течение двух первых недель июля.

На данный момент, игроки «Барсы» от снижения зарплат отказываются, пишет Marca.

В связи с пандемией коронавируса в конце марта 2020 года с целью помочь клубу футболисты уже давали согласие на сокращение оклада на 70%.