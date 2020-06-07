Конор Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры
О решении завершить спортивную карьеру ирландец сообщил в Twitter, поблагодарив своих поклонников за «прекрасные воспоминания».
© Фото: АГН Москва, Global Look Press
Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор объявил о завершении профессиональной спортивной карьеры. Он написал об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Привет, ребята. Я решил уйти из боев. Спасибо всем за прекрасные воспоминания!», - сообщил он.
Для 31-летнего ирландского бойца это уже третье объявление об уходе из спорта. В 2016 году он таким образом пытался манипулировать руководством Объединенного бойцовского чемпионата, чтобы они позволили ему провести реванш против Нейта Диаса.
В профессиональных смешанных единоборствах Макгрегор за свою карьеру провел 26 боев. В 22 он одержал победу, в четырех уступил.