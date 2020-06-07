РФС возобновит работу в полном объеме на следующей неделе
По словам заместителя генсекретаря Союза, с 1 июня уже приступили к работе более 80 сотрудников.
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Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что Союз возобновит свою работу в полном объеме на следующей неделе.
«РФС возобновит свою работу в полном объеме со следующей недели», - сказал он.
Помимо этого, Митрофанов рассказал, что работа РФС была частично возобновлена с 1 июня.
В частности, офис посещают более 80 сотрудников по специальному графику, в числе которых генеральное руководство.
Остальные работники РФС работают в дистанционном режиме, отметил Митрофанов в эфире радио «Маяк».