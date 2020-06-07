Трусова официально перешла в академию Плющенко

Федерация фигурного катания Москвы утвердила переход фигуристки Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на сайте федерации.

«В соответствии с Положением «О порядке переходов спортсменов из одной спортивной организации в другую», Президиум ФФКМ постановляет утвердить переходы спортсменов: Трусовой Александры из ГБОУ "Самбо-70" Москомспорта в «Академию фигурного катания Е. Плющенко», - говорится в документе.

О том, что 15-летняя двукратная чемпионка мира среди юниоров покинула группу Этери Тутберидзе и переходит к Евгению Плющенко, стало известно в начале мая. Помимо Трусовой, в академию Плющенко перешла Вероника Жилина от Тутберидзе и Софья Муравьева из ЦСКА.