Макрегор показал праздничный торт в честь завершения карьеры

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор, который в воскресенье, 7 июня, объявил об уходе из спорта, показал торт, который его семья испекла в честь завершения карьеры. Фотографию десерта боец опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

© TheNotoriousMMA, Twitter

«Счастливого выхода на пенсию, папочка», - написано на торте.

Макрегор объявил об уходе из спорта уже в третий раз. Данное свое решение ирландец объяснил тем, что руководство UFC не прислушивается к нему. Он заявил, что жаждет настоящих поединков, а организация даже не разрешила провести ему бой с Джастином Гэтжи.

Отметим, что на счету бывшего чемпиона 22 победы и четыре поражения.