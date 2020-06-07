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Чемпионат мира по летнему биатлону отменен из-за коронавируса

Иван Линдеманн
20:32 07.06.2020
Турнир был запланирован на 19-23 августа. Он должен был пройти в немецком Рупольдинге, однако в Германии отменили все массовые мероприятия до 31 августа.
Чемпионат мира по летнему биатлону отменен из-за коронавируса
© Фото: sportfotodienst globallookpress

Из-за распространения коронавируса в этом году отменен чемпионат мира по летнему биатлону. Такое решение принял исполком Международного союза биатлонистов.

Турнир был запланирован на 19-23 августа. Он должен был пройти в немецком Рупольдинге, однако в Германии отменили все массовые мероприятия до 31 августа. «Окна» для переноса чемпионата также не было найдено.

Решений, касающихся зимнего сезона, исполком пока не принимал, но рассматривает все варианты развития событий, отметили в организации.

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