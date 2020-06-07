Макгрегор объяснил решение завершить карьеру

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор объяснил, почему решил завершить карьеру. Ирландец рассказал - причиной стало то, что он не получил в июле боя с Джастином Гэтжи.

«Игра меня больше не волнует, нет драйва. Уже ничего не воодушевляет. Я просматриваю варианты соперников, но не за что зацепиться», - сказал Макгрегор в интервью журналисту ESPN.

Также боец уверен, что UFC пренебрегает его планами.

«Они должны просто позволить машине двигаться дальше. Они настаивают на бое в сентябре между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи. Но что-нибудь еще случится, и боя не будет. С чем бы я к ним ни пришел, они каждый раз меня отвергают», - уточнил Макгрегор.

Он подчеркнул, что уже устал от игр и жаждет настоящих поединков. Кроме того, Макрегор не исключил, что, возможно, ему не хватает поддержки зрителей.

«Я пытался найти что-то для себя. Предложил Андерсона Сильву, но все начали говорить, что он старый, что он на спаде. Но в моих глазах бывший боец полутяжелого веса - величайший боец в истории», - сказал ирландец.

Также он сообщил, что заготовил свой пост в Twitter, в котором и объявил об уходе из спорта, еще за две недели до публикации.

Для 31-летнего ирландского бойца это уже третье объявление о завершении карьеры. Всего в профессиональных смешанных единоборствах Макгрегор провел 26 боев. В 22 он одержал победу, в четырех уступил.