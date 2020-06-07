«Там будет много драк»: Тактаров предложил Макгрегору роль в фильме

Бывший боец смешанных единоборств, актер и кинопродюсер Олег Тактаров предложил экс-чемпиону UFC Конору Макгрегору сняться в его фильме. По словам Тактарова, у него уже есть предварительная договоренность от менеджера бойца, который ранее в очередной раз объявил о завершении карьеры.

«Я буду счастлив, если его решение завершить карьеру будет окончательным. Тогда бы я смог снять с ним этот фильм», - заявил Тактаров.

Он отметил, что Макгрегору предстоит сыграть роль молодого ирландского офицера, действие картины происходит во время гражданской войны в США. Сценарий написан по книге Рэндалла Уоллэса «Любовь и честь».

«Там будет много драк, так что он бы прекрасно подошел на эту роль», - пояснил Тактаров ТАСС.

Он добавил, что будет продюсировать фильм, а также планирует сыграть одну из ролей.

Макгрегор уже в третий раз заявил о своем уходе из спорта. Некоторые полагают, что таким образом боец просто пытается привлечь к себе внимание.