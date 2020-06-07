«Набивает очередную цену»: Билостенный пошутил над очередной «отставкой» Макгрегора

Российский боец MMA Сергей Билостенный прокомментировал «Звезде» заявление ирландского бойца Конора Макгрегора о завершении спортивной карьеры. По словам россиянина, 31-летний боец UFC в легкой весовой категории «набивает себе цену».

«Это просто набивание очередной цены. Дает повод о себе не забыть. Он же не старый, чтобы завершить карьеру. Просто лишний раз напоминает о себе», - с иронией отметил Билостенный.

По его мнению, бойцу UFC можно взять год-два затишья, чтобы потом вновь вернуться в спортивный строй.

«Публика будет ждать возвращения бойца с нетерпением. Билеты на бой легко продадутся», - отметил Билостенный.

Напомним, ранее ирландский боец Конор Макгрегор сообщил своим поклонникам в соцсетях о том, что он уходит из спорта. Пост с благодарностями за поддержку и любовь фанатов боец сопроводил фотографией со своей матерью. Подобные заявления об окончании карьеры Конор делал в 2016 и 2019 годах, однако, в обоих случаях возвращался в октагон.