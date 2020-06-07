«Он хочет громко вернуться»: Шлеменко усомнился в намерениях Макгрегора завершить карьеру

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор в очередной раз объявил о завершении карьеры для того, чтобы потом громко вернуться. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал известный российский боец смешанного стиля, экс-чемпион другого крупного промоушена - Bellator Александр Шлеменко.

«Это старый трюк, которым Конор хорошо пользуется и пользовался. Сейчас из-за пандемии в мире полностью прекращены авиасообщения между странами. В том числе и в США сейчас невозможно долететь. А так как он ирландец и живет в Ирландии, то это самое подходящее время, чтобы "завершить" карьеру. Посмотрите, в UFC сейчас выступают те бойцы, которые проживают в данный момент в Соединенных Штатах. На этом фоне Конор не может делать каких-то громких вызовов. Он их делал, конечно, но все прекрасно понимают, что пока не откроется авиасообщение, смысла кидать вызовы нет. А когда оно откроется - непонятно. Поэтому самое время объявить о завершении карьеры. А потом, когда все откроется, будет большой информационный всплеск. Конор сделает новости тем, что вернется. Будет много разговоров. Все по новой. Поэтому я считаю, что это старый трюк, которым Конор хорошо пользуется», - сказал спортсмен.

Ранее стало известно, что Макгрегор объявил о завершении профессиональной спортивной карьеры. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Для 31-летнего ирландского бойца это уже третье объявление об уходе из спорта. Впервые о завершении карьеры он сообщил в 2016 году во время подготовки к бою-реваншу с американцем Нейтом Диасом, однако после переговоров с главой UFC Дэйной Уайтом спортсмен все же вышел в октагон.

В марте прошлого года ирландец снова сделал подобное заявление, но после этого провел еще один бой, победив нокаутом в первом раунде американца Дональда Серроне.

Всего в профессиональных смешанных единоборствах Макгрегор за свою карьеру провел 26 боев. В 22 он одержал победу, в четырех уступил.