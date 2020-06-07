«Мы никого не заставляем»: глава UFC прокомменитровал уход Макгрегора из спорта

Глава UFC Дэйна Уайт рассказал, что организаторы абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не заставляют драться насильно. Так он прокомментировал заявление Конора Макгрегора об окончании спортивной карьеры. Уайт отметил, что тот вправе это сделать.

«Никто никого не заставляет драться. Если Конор Макгрегор чувствует, что ему пора завершить карьеру, вы знаете, что я думаю о подобных заявлениях - он вправе это сделать», - подчеркнул глава UFC.

Также Уайт отметил, что на данный момент его не удивишь никакими заявлениями из-за того, что ситуация, связанная с пандемией коронавируса сильно давит на людей.

«Меня сейчас уже ничем нельзя удивить. Вся ситуация в мире, эта пандемия коронавируса, сильно давит на людей. Люди становятся слишком эмоциональными, они устали, нервничают, чувствуют себя не в своей тарелке, злятся», - добавил он.

Напомним, 31-летний ирландец Конор Макгрегор сегодня в третий раз объявил о завершении своей бойцовской карьеры. В последний раз экс-чемпион UFC в легком весе заявлял об уходе из спорта в 2019 году, но после вернулся и в январе 2020 года победил нокаутом американца Дональда Серроне.