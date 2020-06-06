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СМИ сообщили, что Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА

Роман Захаров
09:26 06.06.2020
По данным средств массовой информации, переговоры о возвращении бразильца в московский футбольный клуб находятся на «продвинутой стадии».
СМИ сообщили, что Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА
© Фото: oficialvagnerlove, Instagram

Переговоры по подписанию контракта между бразильским форвардом Вагнером Лавом и московским ФК ЦСКА находятся на «продвинутой стадии». Об этом пишет Globo Esporte, ссылаясь на осведомленные источники.

В пятницу стало известно, что 35-летний игрок расторг контракт с бразильским «Коринтиасом». Действие договора было остановлено по обоюдному согласию сторон.  

Напомним, Вагнер Лав уже выступал за столичных армейцев с 2004 по 2012 год (с перерывами на аренду в Бразилии), а также в 2013 году. В составе красно-синих он трижды выигрывал чемпионат России.

Всего бразилец провел 244 матча в различных турнирах и забил, в общей сложности, 120 мячей.

Напомним, игры РФПЛ, прерванные из-за пандемии коронавируса, должны возобновиться 19 июня. 

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