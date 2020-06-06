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Экс-футболист ЦСКА Вагнер Лав может вернуться в Россию

Тамара Астапенкова
05:23 06.06.2020
Нападающий в пятницу, 5 июня, расторг контракт с бразильским Corinthians.
Экс-футболист ЦСКА Вагнер Лав может вернуться в Россию
© Фото: Ricardo Moreira globallookpress

Нападающий Вагнер Лав покидает бразильский футбольный клуб Corinthians в связи с расторжением контракта по обоюдному согласию. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Футбольный клуб Corinthians Paulista сообщает о расторжении в эту пятницу, 5 июня, контракта с нападающим Вагнером Лавом», - говорится в заявлении.

Контракт с Corinthians 35-летнего Лава должен был закончиться в декабре 2020 года. Стороны расстались по обоюдному согласию, поскольку нападающий принял предложение о переходе в другой клуб.

«Я хочу поблагодарить руководство Corinthians и Бога за то, что позволили мне вернуться в клуб во второй раз. Спасибо всем, кто усердно работал над тем, чтобы вернуться меня в команду. Я был счастлив снова стать чемпионом. Я хочу поблагодарить вас за те радостные все моменты, которые прожил в Corinthians», - приводит слова Вагнера пресс-служба клуба.

В свою очередь руководство клуба поблагодарило футболиста за годы, которые он провел в Corinthians, а также за самоотверженность и профессионализм.

Напомним, что Вагнер Лав выступал в России за ЦСКА. За «армейцев» нападающий выходил с 2004 по 2009 год, с 2010 по 2012 год, а также в 2013 году. За Corinthians футболист выступал с 2015 по 2016 год, и с 2019 по 2020-й.

По информации «Чемпионата», решение о досрочном расторжении контракта Вагнер принял из-за переговоров с московским ЦСКА. Сам футболист заявляет, что «собирается сменить обстановку». Решение остается за руководством клуба.

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