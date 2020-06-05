Валерий Брагин стал главным тренером российской сборной по хоккею

Валерий Брагин сменил Алексея Кудашова на должности главного тренера сборной России по хоккею. Напомним, Кудашов возглавил российскую сборную и петербургский СКА в июле прошлого года, в сезоне 2018/19 специалист работал в качестве ассистента Ильи Воробьева в сборной и в команде петербургских армейцев.

Валерий Брагин в 2010-2012 годах и с 2014 года возглавлял молодежную сборную России. В конце января 64-летний специалист стал старшим тренером главной национальной команды и СКА.

Напомним, при Кудашове в девяти матчах Евротура сборная России одержала одну победу в основное время и только один раз пропустила менее трех шайб. У руля молодежной сборной Брагина сменит Игорь Ларионов.



