В Токио рассказали о возможном проведении Олимпиады в упрощенном варианте

В Японии обсуждают возможность проведения Олимпиады по упрощенному сценарию на фоне ситуации с пандемией коронавируса в мире. Об этом сообщила губернатор Токио Юрико Коикэ.

Среди обсуждаемых вариантов: рационализация и упрощение формата игр. По мнению Коикэ, Олимпийскому комитету и властям Японии необходимо добиться понимания со стороны граждан страны.

Правительство страны ставило перед собой цель провести Олимпиаду в полноценном формате, однако, обстановка с коронавирусом в мире заставила его рассматривать вариант упрощенного проведения Игр. В частности, может сократиться число участников церемоний открытия и закрытия игр, а также могут введены ограничения по количеству зрителей на стадионах, сообщает издание Yomiuri.

Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа текущего года. Но из-за пандемии в марте Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о переносе Олимпиады и Паралимпиады с 2020 на 2021 год. По последним данным, соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что МОК выделил 800 миллионов долларов на минимизацию последствий коронавируса и 650 миллионов — на расходы, связанные с переносом Олимпиады в Токио.