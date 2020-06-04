Назван лучший гол России на чемпионатах Европы

Российские фанаты футбола назвали гол Романа Павлюченко в ворота сборной Чехии на чемпионате Европы 2012 года лучшим, забитым командой на европейских турнирах.

Всего в голосовании в Instagram сборной России болельщикам было предложено пять забитых мячей. Кроме знаменитого гола Павлюченко в 2012 году также участвовали еще один забитый мяч спортсмена в 2008 году в ворота Нидерландов, а также два мяча Андрея Аршавина в 2008 году в ворота Швеции и Нидерландов и гол за авторством Василия Березуцкого в ворота сборной Англии в 2016 году.

Напомним, в матче России против Чехии в 2012 году российская команда выиграла со счетом 4:1. Помимо Романа Павлюченко в игре отличились Алан Дзагоев, забивший дубль, и Роман Широков.

Ранее сообщалось, что российский футбольный союз (РФС) выступил с официальным заявлением по вопросу возобновления чемпионата страны. Было принято решение о доигровке сезона с 21 июня. Из-за пандемии коронавируса были отменены все крупные мировые спортивные мероприятия, запланированные в 2020 году.