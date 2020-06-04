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СМИ: финал Лиги чемпионов сезона 2019/20 могут провести в России

Виктория Ивашечкина
10:15 04.06.2020
Германия и Португалия также изъявили желание принять «Финал четырех».
СМИ: финал Лиги чемпионов сезона 2019/20 могут провести в России
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) может провести финальный турнир Лиги чемпионов сезона 2019/20 в России. Об этом сообщает немецкий портал Sport1.

Утверждается, что помимо России Германия и Португалия изъявили желание принять финальное состязание. Отмечается, что одним из условий получения права на его проведение является предоставление принимающей страной налоговых льгот.

Окончательное решение о месте и формате проведения мини-турнира должно быть принято UEFA 17 июня. В стране, которая получит право проведения финала лиги, также пройдут матчи четвертьфинальной и полуфинальной стадий.

Напомним, если РФ достанется право на проведение турнира, то во второй раз в истории Лиги чемпионов два подряд финала пройдут в одной стране.

Так, в 2021 году проведение решающей игры турнира запланировано в Санкт-Петербурге.

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