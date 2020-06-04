СМИ: финал Лиги чемпионов сезона 2019/20 могут провести в России

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) может провести финальный турнир Лиги чемпионов сезона 2019/20 в России. Об этом сообщает немецкий портал Sport1.

Утверждается, что помимо России Германия и Португалия изъявили желание принять финальное состязание. Отмечается, что одним из условий получения права на его проведение является предоставление принимающей страной налоговых льгот.

Окончательное решение о месте и формате проведения мини-турнира должно быть принято UEFA 17 июня. В стране, которая получит право проведения финала лиги, также пройдут матчи четвертьфинальной и полуфинальной стадий.

Напомним, если РФ достанется право на проведение турнира, то во второй раз в истории Лиги чемпионов два подряд финала пройдут в одной стране.

Так, в 2021 году проведение решающей игры турнира запланировано в Санкт-Петербурге.