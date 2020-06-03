Россиянин Дубов выиграл международный онлайн-турнир по быстрым шахматам

Российский гроссмейстер Даниил Дубов стал победителем онлайн-турнира по быстром шахматам Lindores Abbey Rapid Challenge. В финале он обыграл американца Хикару Накамуру.

Всего в поединке принимали участие 12 шахматистов из разных стран мира: Норвегии, Китая, Армении, Польши, Ирана и других. Призовой фонд турнира составляет 150 тысяч долларов.

Даниилу Дубову 24 года. Звание гроссмейстера он получил в 2011 году. Два года назад он выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам.