«К сезону подготовиться успею»: заразившийся коронавирусом Погребняк рассказал о самочувствии

Футболиста Павла Погребняка выписали из больницы после лечения от коронавируса. Он рассказал, что чувствует себя хорошо, и поблагодарил за помощь медработников.

Нападающему ФК «Урал» предстоит повторная компьютерная томография и тест на антитела, после чего станет известно о необходимых в дальнейшем действиях. Погребняк отметил, что планирует уделять внимание своему здоровью, так как пневмония - серьезное заболевание.

«К сезону подготовиться успею, в моем возрасте одной тренировки в день достаточно», - цитирует футболиста пресс-служба ФК «Урал».

Погребняк добавил, что его дети и супруга тоже выздоровели и теперь ждут отрицательного результата теста на COVID-19, чтобы им позволили выйти на улицу.