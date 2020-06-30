ЦСКА обыграл «Спартак» в столичном дерби

Московский футбольный клуб ЦСКА обыграл «Спартак» со счетом 2:0 в матче 25-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги». Дерби двух столичных клубов состоялось на «ВЭБ Арене».

Счет был открыт на 27-й минуте первого тайма усилиями армейского нападающего Николы Влашича. Голкипер «красно-белых» Александр Максименко неловко сыграл на линии ворот и пропустил мяч в левый от себя угол. В концовке второго тайма, уже в добавленное время, Влашич оформил дубль.

Стоит отметить, что «Спартак» доигрывал игру вдесятером. За грубую отмашку в середине второго тайма с поля был удален полузащитник Роман Зобнин.

После 25 игр ЦСКА имеет в активе 40 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Спартак» с 32 очками обосновался на шестом месте. Следующий матч ЦСКА проведет 4 июля в Грозном против «Ахмата», «Спартак» — дома против «Тамбова».