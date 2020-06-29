Обеспокоил поклонников: Нурмагомедов опубликовал снимок с отцом

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал в социальных сетях снимок со своим отцом. Поклонники бойца встревожились за здоровье Абдулманапа Нурмагомедова.

«Father», - подписал фото в Instagram спортсмен, что в переводе на русский означает «отец».

Под постом пользователи начали спрашивать, все ли в порядке с Абдулманапом Нурмагомедовым, и желать ему здоровья.

Отца чемпиона UFC в конце апреля госпитализировали с пневмонией на фоне коронавируса, несколько дней он провел в коме. Ранее Хабиб Нурмагомедов рассказал, что инфекция «уже позади», однако болезнь дала осложнения и его отец все еще находится в тяжелом состоянии.