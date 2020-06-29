РФС принял поправки в регламент чемпионата России

В понедельник, 29 июня, бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) частично приняло поправки в регламент чемпионата России по футболу. Соответствующий документ опубликован на сайте РФС.

Из регламента исключен пункт, который регулировал минимальную численность заявки на матч - не менее 16 полевых игроков и двух вратарей. Это сделано для того, чтобы клубы могли участвовать в турнире с меньшим количеством футболистов, допущенных к игре.

Также были внесены временные изменения в дисциплинарный регламент РФС. До особого решения бюро исполкома РФС исключена из регламента часть 2 статьи 86. Речь идет об изменении пункта, направленного на то, чтобы за повторную неявку команды на матч ее не исключали из соревнований. С подобным предложением выступало общее собрание клубов РПЛ.

«Также бюро получило обращение РПЛ о том, чтобы дополнить пункт 6.1. регламента Российской премьер-лиги формулировкой “внесение изменений в календарь чемпионата согласовывается всеми участниками соответствующих матчей и утверждается исполкомом (бюро) РФС”», - говорится в сообщении.

Однако в РФС считают, что существующая методика не требует дополнительных корректировок, отмечается на сайте.