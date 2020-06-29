«Оренбург» получил техническое поражение за пропуск матча с «Краснодаром»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) засчитал ФК «Оренбург» техническое поражение за неявку на игру с «Краснодаром». Об этом сообщила пресс-служба РФС.

Напомним, 25 июня стало известно, что шесть игроков и два сотрудника футбольного клуба «Оренбург» заразились коронавирусом.

При этом согласно регламенту возобновленного чемпионата, клуб был обязан уйти на двухнедельный карантин. Позже президент премьер-лиги Сергей Прядкин сообщил, что ФК проинформировал РПЛ о невозможности организовать запланированный на 27 июня матч против «Краснодара» в связи с тем, что по предписанию местного Роспотребнадзора команда находится на изоляции.