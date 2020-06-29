Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Коронавирус ТЕГИ

«Оренбург» получил техническое поражение за пропуск матча с «Краснодаром»

Виктория Ивашечкина
20:59 29.06.2020
Ранее сообщалось, что шесть игроков и два сотрудника клуба заразились коронавирусом.
«Оренбург» получил техническое поражение за пропуск матча с «Краснодаром»
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) засчитал ФК «Оренбург» техническое поражение за неявку на игру с «Краснодаром». Об этом сообщила пресс-служба РФС.

Напомним, 25 июня стало известно, что шесть игроков и два сотрудника футбольного клуба «Оренбург» заразились коронавирусом.

При этом согласно регламенту возобновленного чемпионата, клуб был обязан уйти на двухнедельный карантин. Позже президент премьер-лиги Сергей Прядкин сообщил, что ФК проинформировал РПЛ о невозможности организовать запланированный на 27 июня матч против «Краснодара» в связи с тем, что по предписанию местного Роспотребнадзора команда находится на изоляции.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата28.06.2020, 20:05
Явка на онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию составила 80%
Дата29.06.2020, 17:33
Замминистра обороны РФ Цаликов проверил развитие военной инфраструктуры в Тыве
Дата27.06.2020, 21:52
Гол Смолова помог «Сельте» не проиграть «Барселоне»
Дата29.06.2020, 17:38
Атомная подлодка «Князь Владимир» вышла в море для перебазирования
Дата23.06.2020, 09:47
Пригласительные билеты и инструкция: ФСБ обнародовала архивные документы о Параде Победы 1945 года
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
20:59 Спорт
«Оренбург» получил техническое поражение за пропуск матча с «Краснодаром»
18:00 В стране и мире
Президент Казахстана поручил проработать вопрос введения жесткого карантина в стране
15:03 В стране и мире
Видео
Пробные Единые госэкзамены стартовали в России
12:03 В стране и мире
Видео
Мишустин заявил, что российские власти будут и далее расширять тестирование на коронавирус
11:32 В стране и мире
Лавров заявил, что не знает, когда откроются границы
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
21:06 В стране и мире
Мишустин предложил создать единую базу вакансий для выпускников
20:59 Спорт
«Оренбург» получил техническое поражение за пропуск матча с «Краснодаром»
20:44 Спорт
РФС принял поправки в регламент чемпионата России
20:40 В стране и мире
Путин поздравил лидера Туркменистана с днем рождения
20:24 Армия
Видео
«Юнармия помнит»: юнармейцы провели флешмоб у стен Главного храма ВС РФ
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Популярное
Популярное
Видео
Стерли черту: медведи устроили разрушительную драку на границе России и Китая
«Не до творческих планов»: коллега Петросяна высказался о проблемах юмориста с женой и дочерью
Видео
Опубликованы «лучшие фотографии» НЛО за 40 лет
Обеспокоил поклонников: Нурмагомедов опубликовал снимок с отцом
Видео
На Чукотке выпал июньский снег: видео
В бывшем рыцарском замке в Латвии нашли таинственную надпись XVI века
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.