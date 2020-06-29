МИД подсчитал число оставшихся в России после ЧМ-2018 иностранцев

Более двух тысяч иностранных граждан, которые приехали в Россию в 2018 году, чтобы посмотреть Чемпионат мира по футболу, до сих пор не вернулись домой. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Иванов.

Дипломат подчеркнул, что они въехали в страну с помощью паспорта болельщика и без оформленных виз.

«Сейчас они по факту являются нелегальными мигрантами», - сказал замминистра в интервью «Коммерсанту».

В апреле 2019 года в МВД России сообщали, что оставшиеся в стране граждане иностранных государств, у которых отсутствует виза, не смогут получить в РФ убежище, потому что с такой просьбой нужно было обращаться по приезде. Также, по подсчетам правоохранителей, большинство мигрантов приехали из Сенегала и других африканских стран.

Напомним, что ЧМ-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Победителем мирового первенства стала Франция, обыгравшая в финале команду Хорватии. Совет FIFA признал данный чемпионат лучшим в истории.