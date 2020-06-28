«Отличный бой»: Нурмагомедов поздравил Порье с победой на турнире UFC

Бой Хабиба против Порье состоялся в Абу-Даби 7 сентября 2019 года. После боя россиянин назвал своего соперника Дастина Порье одним из лучших бойцов смешанного стиля. Осенью 2018 года Нурмагомедов досрочно одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором удушающим приемом.

Бой Хабиба против Порье состоялся в Абу-Даби 7 сентября 2019 года. Тогда россиянин защитил титул чемпиона UFC в легком весе, что стало его 28 победой по счету.

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