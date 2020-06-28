«Отличный бой»: Нурмагомедов поздравил Порье с победой на турнире UFC
Бой Хабиба против Порье состоялся в Абу-Даби 7 сентября 2019 года. Тогда россиянин защитил титул чемпиона UFC в легком весе, что стало его 28 победой по счету.
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Абсолютный чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил с победой своего бывшего соперника Дастина Порье.
«Поздравляю Дастина Порье. Отличный бой», - написал российский спортсмен в Twitter.
Накануне американец Порье выиграл бой с Дэном Хукером из Новой Зеландии на турнире UFC в Лас-Вегасе накануне.
Бой Хабиба против Порье состоялся в Абу-Даби 7 сентября 2019 года. После боя россиянин назвал своего соперника Дастина Порье одним из лучших бойцов смешанного стиля. Осенью 2018 года Нурмагомедов досрочно одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором удушающим приемом.