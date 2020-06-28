Тренер Нурмагомедова рассказал об упущенной возможности ввязаться в драку с командой Макгрегора

Наставник российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, тренер Хавьер Мендес признался, что был готов сам ввязаться в драку с командой ирландца Конора Макгрегора, которого наш боец победил болевым приемом в схватке осенью 2018 года в Лас-Вегас.

Напомним, после боя, который сразу же вошел в историю, между командами бойцов произошла потасовка, в результате которой они оба были отстранены от соревнований на какое-то время.

«Я бы 100 процентов "вписался" в потасовку. Просто, когда все закончилось, я уже отвернулся и получал поздравления. А обернувшись, увидел, что они уже дерутся. Я попытался туда попасть, но полиция сказала не лезть», - признался Мендес агентству ТАСС.

Спортивный специалист пояснил, что является законопослушным человеком, и не будет нарушать требований полицейских. К тому же в драке принимали участие бойцы Дэниэль Кормье и Люк Рокхолд, которые, как полагает Хавьер Мендес, справились бы и без него, если бы была необходимость.