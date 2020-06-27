Гол Смолова помог «Сельте» не проиграть «Барселоне»

Команда «Барселона» потеряла очки в выездном матче 24 тура чемпионата Испании против «Сельты». Встреча закончилась боевой ничьей со счетом 2:2.

И если сначала гости открыли счет уже на 20-й минуте и провели еще несколько атак, то уже во второй половине российский игрок «Сельты» сравнял счет, откликнувшись на передачу Окая Йокушлу.

На 67-й минуте «Барселону» вновь вывел вперед Луис Суарес. Однако «Сельта» снова отыгралась, когда Яго Аспас отметился точным ударом со штрафного. Итоговый счет составил 2:2.

Как результат, «Сельта», в составе которой играет Федор Смолов, занимает 16 место в чемпионате Испании, имея в активе 34 очка.